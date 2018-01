Situation sécuritaire en Gambie: 500 militaires attendus par le président Adama Barrow

Ce renfort se fait un an après le départ en exil en Guinée équatoriale de l'ex homme fort du pays Yayha Jammeh à la suite d’une intervention militaire de la CEDEAO et après une ultime médiation de la Guinée et de la Mauritanie. Pour le commandant de l’ECOMOG, le Colonel Maguette Ndiaye, la situation reste toujours instable. La preuve, deux généraux de Yahya Jammeh qui l’avaient suivi dans son exil, ont réussi à rentrer récemment en Gambie, sans être inquiétés à l’aéroport de Banjul.



Les généraux, Ansoumana Tamba, ancien commandant de la Garde présidentielle et Umpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Jammeh, ont finalement arrêtés dimanche dernier et placés en détention, renseigne la Rfm. Selon Adama Barrow, ce qui s’est passé à l’aéroport, a valeur d'avertissement. Le président gambien informe également que des responsables du service de l’immigration ont été suspendus de leurs fonctions…









Leral.net