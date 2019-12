Situation sociale : Nio Lank rencontre Ousmane Sonko aujourd’hui Après Khalifa Sall, les membres du collectif Nio Lank rencontrent Ousmane Sonko ce lundi à partir de 15 h au siège du parti Pastef. Une manière, sans doute, pour le collectif de solliciter le soutien du député opposant dans leur combat contre la hausse du prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna et ses deux camarades.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 07:29 | | 0 commentaire(s)|



