Situation tendue à Africa 7 Radio-Tv: Malgré l’aide à la presse reçue, les travailleurs toujours sevrés de salaires Malgré l’aide à la presse reçue, dont l’enveloppe est estimée à 10 millions de FCfa, les travailleurs de la station Africa 7 Radio-Tv sont toujours sevrés de salaires, certains depuis plus d’un an. C’est cette situation tendue qui a poussé les agents révoltés, à porter le combat devant la justice.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juin 2020 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

Alioune Ndiaye, le DG d’Africa7 Radio-Tv est bombardé de toutes parts par ses travailleurs et des confrères solidaires face à une situation incompréhensible. Restés des mois sans salaire, l’enveloppe de 10 millions FCfa émanant de l’aide à la presse de l’Etat du Sénégal, avait ravivé l’espoir chez bon nombre d’entre eux.



Mais, voilà ! Depuis lors, pas une goutte n’est tombée pour étancher leur soif. Une situation incompréhensible, selon les travailleurs. Après une alerte lancée à travers un communiqué, ils ont choisi de porter l’affaire devant Dame Justice. Car selon eux, leur DG refuse catégoriquement de payer.



Cet homme, Alioune Ndiaye, interrogé par nos confrères de Sud FM, dit comprendre le calvaire de ses travailleurs. Mais sans pouvoir dire une date exacte pour des avances, il leur demande de patienter. Effacer ses dettes est parmi ses priorités et d’ailleurs en ce sens, il dit avoir partagé un projet auquel ces travailleurs avaient unanimement adhéré.



Mais pour le moment, il se veut prudent pour ne pas décevoir l'espoir des uns et des autres.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos