Situation tendue au « Soleil » : Le collège des délégués crie au scandale après une découverte, le Directeur de l'imprimerie s’explique…

D’après le communiqué du collège des délégués parvenu à «L’As », ces bobines aux étiquettes de la société Prodi conseil (société étrangère) ont été trouvées sur place par les délégués du personnel lors d'une descente sur les lieux pour rencontrer les collègues qui y officient, et dont ne se soucie pas la Direction générale.



Le collège des Délégués qui a décidé d'en donner une suite judiciaire a requis les services d'un huissier de justice pour en faire le constat. Les délégués accusent le directeur de l'Imprimerie. A les en croire, soit ce sont des bobines appartenant à la SSPP

Le Soleil, auquel cas leur présence est bizarre puisque tout le papier journal du Quotidien national est censé être réceptionné et stocké dans les magasins du Soleil, soit elles ne sont pas de la SSPP Le Soleil.



Et c'est tout aussi grave, aux yeux des délégués, car cela voudrait dire qu'en réalité, l'ADP est exploitée par un tiers au détriment de l'entreprise. Interrogés par les délégués, des agents de l'ADP ont renseigné que ces bobines y ont été déposées sur ordre du Directeur de l'imprimerie et conseiller spécial du Directeur général.



De son coté Directeur de l’imprimerie explique dans une note adressée au Directeur général de la SSPP Le Soleil, que les bobines appartenaient à Aly Aw, le fournisseur attitré du Soleil en intrants d'imprimerie.



Et d'ajouter, selon la même source, qu'il l'a fait de son propre chef : «J'ai pris sur moi de lui prêter le local ». Une justification que les délégués trouvent grave car le directeur de l’Imprimerie n’a pas le pouvoir de prêter (ou de louer) des magasins de l'ADP.



Ainsi le collège des délégués du personnel va poursuivre ses enquêtes sur cette «piste d'un marché qui pue le scandale de corruption avec des pots de vin qui auraient été versés en espèces et en nature ». Il invite les autorités à jeter un coup d'œil sur ce qui se passe au «Le Soleil ».