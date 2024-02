Situation tendue dans ce secteur de la santé : Les explications du directeur de l’hôpital Roi Baudouin Le torchon brûle entre le directeur de l’hôpital Roi Baudouin, Cheikh Mbaye Seck et les travailleurs. Si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, l’hôpital risque d’être paralysé. Car la tension est vive entre les travailleurs et le directeur. Selon lui, les travailleurs font état d’un problème de 150 millions FCfa de subvention qui a été donnée par l’Etat.

« Je confirme qu’en 2021, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr nous avait accordé une subvention d’investissement de 150 millions. Une fois arrivé à l'hôpital, j'ai donné l’information aux travailleurs. Nous avions tenu des réunions internes pour savoir où orienter cet argent. On s’est dit qu’il faut réhabiliter ou reconstruire le laboratoire, la médecine, l’actuel restaurant. Cela a été adopté. Mais les experts nous ont fait un devis de 223 millions. Il fallait trouver un montant additionnel », explique-t-il.



Le directeur, Cheikh Mbaye Seck, explique, lui, que le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, lui avait dit qu’il a des partenaires qui sont prêts à reconstruire l’hôpital.



« Il m’a même montré une maquette du nouvel hôpital Roi Baudouin. Ses partenaires sont venus visiter l’hôpital. Lors du conseil d’administration, on s’est dit qu'il ne serait pas pertinent de réhabiliter l’hôpital, alors qu’il y a un projet de reconstruction. J’ai demandé à ce qu’on injecte les 150 millions dans l’amélioration de l’offre de soins et de la prise en charge des malades », renseigne M. Seck.



En ce qui concerne la panne de la radio, il indique que l’appareil date de plus de 15 ans. A l’en croire, le tube coûte excessivement cher. D’ailleurs, le ministère de la Santé a réceptionné des appareils de radio tout neufs et il ne reste que la signature pour attribuer un nouvel appareil à l’hôpital.



« Donc, où est le problème ? », s’interroge Cheikh Mbaye Seck. Il dément des ruptures d’intrants.



