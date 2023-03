Situation tendue dans le pays :L’alerte de l’Association des pionnières de la police sénégalaise L’ Association des pionnières de la police sénégalaise s’inquiète de la situation tendue que vit le Sénégal depuis un certain temps, marquée par une guerre sans merci entre le pouvoir et l’opposition.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

“Nous, membres féminins des forces de défense et de sécurité à la retraite, pionnières dans la police et premières femmes à porter l'uniforme au Sénégal, ayant effectué des missions de maintien de la paix dans des pays en conflit et post conflit, après une analyse exhaustive des signes et alertes qui pourraient aboutir à une situation imprévisible, si l’on n'y prend pas garde, nous sentons interpellées par la situation actuelle du pays.



En effet, face à l'escalade d'un cycle de provocations-répressions, face à la radicalisation d'une certaine couche de la population, particulièrement les jeunes garçons et filles, face à la généralisation d'une délinquance violente et multiforme, autant de signaux qui sont des prémices d'une instabilité rampante, nous lançons un appel à la retenue que nous voulons retentissant, à tous nos frères et sœurs, à nos enfants, à la Nation sénégalaise tout entière, pour que la paix et la cohésion sociale soient sauvegardées”, ont-elles clamé dans une note parvenue à notre rédaction.



“Là où il y a le chaos, les institutions s'écroulent. À ceux qui pensent que la violence et la force peuvent leur apporter quelque chose, à ceux-là, nous demandons de faire preuve de retenue, car un mort ne peut ni voter, ni faire voter, ni diriger. Pensons à la Nation sénégalaise qui est une et indivisible. Convergeons ensemble vers un climat social apaisé’’.



‘’L'Association des pionnières de la police sénégalaise ne ménagera aucun effort pour accompagner tous les acteurs à la cohésion sociale, de manière inclusive et impartiale, pour pérenniser cette belle démocratie sénégalaise où chacun a le droit de s'exprimer. Restons debout et lucides pour un Sénégal de paix et de prospérité”, indique-t-on dans le document.

EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook