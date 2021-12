Situation tendue entre des occupants de l'immeuble Coseprim de la VDN et la Mairie de Ouakam: La Police obligée d’intervenir en pompiers La tension était vive samedi en début de soirée devant l'immeuble Coseprim sur la Vdn. De vives altercations ont opposé des éléments de la mairie de Ouakam au Collectif des occupants professionnels de l'immeuble. L'espace du parking du bâtiment est là pomme de discorde. Il a fallu l'intervention de la police de Dieuppeul pour faire baisser la tension.

Rien ne va plus entre le maire de Ouakam et les locataires à titre professionnel qui s'activent dans l'immeuble Coseprim. L'affaire remonte au 26 juin 2018, quand le Collectif des occupants professionnels de l'immeuble avait saisi la Dscos et le sous-préfet de Ngor-Almadies-Yoff contre ce qu'il qualifiait de tentative d’occupation illégale de leur place de parking professionnel destiné à 36 véhicules, par des vendeurs de véhicules d’occasion, établis à côté de leur immeuble, renseigne Souleymane Gaye, le représentant de Coseprim, la société propriétaire de l’immeuble. L'espace avait été cédé sous forme de contrat par la mairie de Ouakam.



Le directeur de la Dscos avait trouvé un compromis. Il s'agissait de diviser l'espace en deux et de céder la moitié aux vendeurs de véhicules puisqu'ils disposaient d’un contrat en bonne et due forme de la part de la municipalité de Ouakam.



Mais depuis quelques temps, la mairie est revenue à la charge, confie M. Gaye. Et pour cause, d'autres vendeurs de véhicules d’occasion se sont présentés sur les lieux pour occuper l'autre moitié dévolue au parking des agents de Coseprim. Ce, malgré que les occupants de l'immeuble versent chaque mois 100.000 francs Cfa dans les caisses de la mairie.



Samedi, aux alentours de 21 heures, des individus qui se sont présentés comme des agents de la mairie de Ouakam, accompagnés de gros bras, ont fait irruption sur le parking pour les besoins, disent-ils, du bornage du mur de clôture de l'espace attribué à de nouveaux vendeurs de véhicules d'occasion. Informé par le vigile de l'immeuble, de vives altercations ont opposé les professionnels de l'immeuble Coseprim et ces éléments de la mairie de Ouakam.



Une tension qui a nécessité l'intervention de la police de Dieuppeul. La mairie qui campe sur sa position, promet de revenir encore à la charge. Pourtant, informent les occupants de l'immeuble, plusieurs tentatives de régularisation de leurs impayés ont été refusées par la mairie.



Une manière, selon Souleymane Gaye, de leur prendre cet espace. Souleymane Gaye d'ajouter: « ce retard de nos paiements se justifiait du fait que l’Ageroute avait donné une sommation à tous les détenteurs d’espace et se prévalait comme étant responsable de toute cette allée. Par conséquent, un collectif avait été formé et une lettre adressée à Ageroute ».



Mais quoi qu'il advienne, les occupants professionnels de l'immeuble Coseprim sont déterminés à défendre leurs intérêts. Le Collectif des Professionnels dudit immeuble ne comptent pas céder à la pression encore moins céder cet espace restreint restant au profit de vendeurs de véhicules d’occasion. Affaire à suivre !









