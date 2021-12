Sixième consécration de Uba Sénégal : Le Directeur général Bode Aregbesola explique les raisons d’une telle performance

Cette année, le Groupe UBA bat un record avec ses victoires exceptionnelles en tant que Banque africaine de l'année et Banque de l'année dans 13 pays. C’est la première fois dans l'histoire des presque 100 ans du magazine The Banker, qu'un groupe bancaire remporte jusqu'à 14 victoires en une seule année.



Selon un communiqué de presse, cette consécration qui est la sixième pour UBA Sénégal après les 5 consécutives de 2012 à 2017, est le fruit d’un travail acharné de la part de tous les collaborateurs de la banque.



«En effet, obtenir un prix de cette renommée internationale résulte de plusieurs combinaisons que sont les performances financières d’une part ainsi que l’innovation dans un secteur très concurrentiel d’autre part. Concernant les performances financières, UBA Sénégal a considérablement augmenté sa rentabilité en 2020, ce qui a entraîné un fort rebond du retour sur capitaux propres (Roe) de 1% en 2019 à 20% en 2020 », lit-on dans le document.



Selon le nouveau Directeur général de Uba Sénégal, Bode Aregbesola, « ce prix est le résultat d’un travail acharné, d'une attention constante à la rentabilité, de notre personnel dévoué et de l'orientation mettant nos clients au centre de notre stratégie « Customer First Experience ».



En ce qui concerne l’innovation, UBA Sénégal se place comme leader dans ce secteur très concurrentiel avec pas moins de 29 banques pour environ 16 millions d’habitants. Il faut noter par exemple, la création d’un département dédié au Pme / Pmi qui permettra de les soutenir dans leurs projets de croissance et créer des emplois au Sénégal.



Enfin, il faut également souligner le caractère innovant de UBA Sénégal dans le secteur du digital qui s’est traduit par l’obtention du prix de la banque digitale de l’année lors de la cérémonie des Cauris d’Or, le 10 juillet 2021 dernier à Dakar.



Le Digital est au centre de la stratégie de UBA Sénégal au travers notamment du déploiement de l'application Leo (Banquier virtuel sur WhatsApp) qui permet aux clients d'ouvrir un compte en ligne, d’effectuer des transactions et d'obtenir des informations de base sur leur compte sans se rendre à la Banque.



UBA Sénégal se veut être la Banque 2.0 au Sénégal avec une satisfaction client irréprochable.

Adou FAYE

Le 1er décembre 2021, Uba Sénégal a été sacrée Banque de l'année 2021 (Bank of the year 2021) par « The Banker Magazine », un journal spécialisé dans le traitement de l'information financière mondiale depuis 1888, publié par le Financial Times de Londres.