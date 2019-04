Sketches pendant le ramadan: le CNRA alerte les télévisions sur leurs contenus

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Les sketches diffusés durant le mois de Ramadan n’ont pas échappé aux radars du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Dans un communiqué, l’organe rappelle “la tendance, depuis quelques années’’.



"La tendance, depuis quelques années, est l’exploitation de ce mois béni à des fins purement commerciales et de divertissement notamment dans les télévisions. Le constat qu’il est donné à tout le monde de faire est que, sous le prétexte de divertissement, sont diffusés des programmes en violation de la réglementation, notamment celle relative au respect des sensibilités culturelles et religieuses et à la publicité", a noté l'organe de contrôle dans un communiqué.



Aussi l’organe dirigé par Babacar Diagne "en appelle-t-il à la vigilance de tous les éditeurs de radios et de télévisions qu’il exhorte à privilégier la conception et la diffusion de contenus conformes au cadre légal et réglementaire ainsi qu’aux cahiers des charges qui régissent l’activité audiovisuelle".















walfquotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos