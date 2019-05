Sn- Hlm : Le Pca se paie un V8 et accentue la colère des travailleurs Les travailleurs de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (Sn- HLM) sont dans tous leurs états. En effet, cette société nationale traverse une crise sérieuse accentuée par des retards de salaire, une absence de la prise en charge médico-pharmaceutique,du carburant pour se rendre aux chantiers. Les pensionnaires de cette entreprise immobilière avancent que le Directeur Général et le Président du Conseil d’Administration sont au cœur de leur frustration. La gestion de l’entreprise est décriée par l’intersyndicale des travailleurs.

Mais la goutte d’eau de trop, ce sont les 45 millions FCfa débloqués par le coordonnateur de Macky2012 et Pca de la Sn Hlm pour l’achat d’un V8 flambant neuf, mentionne le journal Kritik.



Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2019 à 07:10 | | 1 commentaire(s)|

C’est ce qui a fait sortir le personnel de Sn Hlm de ses gonds, ce matin, dans les locaux de ladite société. L’acte est en déphasage avec le souhait du Président Sall d’une réduction du rythme d’acquisition des véhicules qui, ces vingt dernières années, s’élève, tous les douze mois, à 1 000 unités de 25 millions chaque. Décriant ces dépenses, le chef de l’Etat était outré que sous son magistère, l’achat de voitures ait coûté quelque 300 milliards FCfa, au moment où l’Etat se saigne à blanc pour maintenir les prix des produits des hydrocarbures et de l’électricité.



Dans cette austérité assumée, Macky Sall avait refusé, lors de la remise des cahiers de doléances ce 1er mai, toute idée d’augmenter le salaire des agents de la Fonction publique. Par la voix de leur président, Ibrahima Camara, les travailleurs indiquent que : « la boîte s’adonne à une gestion calamiteuse ». Sur un ton menaçant, les travailleurs exigent que la direction ferme l’épisode des gaspillages. « L’administration dépense des millions pour l’achat des voitures de luxe, se paye des billets pour des voyages commerciaux qui n’apportent rien à la boîte », pestent Ibrahima Camara et ses camarades. Ils ajoutent également que les dons que l’entreprise donne à certaines structures leurs reviennent de droit. L’intersyndicale lance un appel solennel à L’Etat et menace de passer à la vitesse supérieure si les autorités n’interviennent pas.

