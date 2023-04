Social : 700 personnes vulnérables bénéficient d’un appui du Fonds de solidarité nationale à Kaffrine

« Il s’agit d’un don qui sera distribué à des personnes vulnérables identifiées dans les quatre départements de la région de kaffrine. Et c’est un appui du Ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale », a expliqué Kalidou Bâ, Directeur général du Fonds de solidarité nationale.



Il s’exprimait en marge de la cérémonie officielle des remises des kits alimentaires, en présence du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow et des élus territoriaux de la région de Kaffrine.



« Le mois de ramadan est un moment de partage, de solidarité et d’entraide. C’est pourquoi nous sommes ici pour matérialiser la politique de l’équité sociale et territoriale », a poursuivi M. Bâ.