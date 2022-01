Social - Ecole des sourds des Parcelles assainies: A la rencontre de brillantes étoiles « L’Ecole étoile brillante du matin pour les sourds » est un établissement d’enseignement privé. Le directeur de l’école, Famara Mandian fait tout son possible pour transmettre le savoir à ces enfants en situation de handicap. Les moyens manquent, mais il ne désespère pas.

Sur la route des Niayes, aux Parcelles assainies, Unité 8, se trouve « l’Ecole étoile brillante du matin pour les sourds ». Au premier étage, un étroit appartement de six salles abrite les déficients auditifs. Le directeur, Famara Mandian, fait des va-et-vient entre les classes.



A droite, un professeur explique, avec des gestuelles, le cours de Sciences de la vie et de la terre (Svt). Ceux qui ont compris, tentent d’expliquer aux autres. Sur les murs, est dessiné l’alphabet des signes.



« Je suis sourd, j’ai droit à une éducation », « Je suis sourd, je suis une étoile brillante », « Ouvre ta bouche pour la cause de tous les délaissés », sont les différents slogans qui campent le décor de cet établissement d’un effectif de 66 élèves. Chaque salle regroupe deux classes.



A cause de l’étroitesse des salles, les élèves sont assis par trois. Mais la joie et la gaieté se lisent sur les visages. Tout le monde participe au cours. Cette ambiance est facilitée par le directeur qui se porte à la fois pédagogue et psychologue. Il joue un véritable rôle de père de famille envers ces déficients auditifs.



« Ils sont doués en calcul. C’est le français qui est un peu compliqué pour eux », reconnaît le directeur. C’est en 2010 que Famara Mandian a ouvert ses portes à ces enfants en situation de handicap. « J’ai bénéficié de la formation d’un révérend pasteur noir américain sourd, à l’école ‘’Ephphata’’ de Colobane », confie-t-il.



Faute de formateurs qualifiés, Famara a formé sur le tas sa femme et son jeune frère à l’apprentissage des signes. « Ma femme s’occupe des classes de CP et de CI. Parfois, ce sont mes anciens élèves qui viennent donner des cours », ajoute-t-il.



L’Etat reste sourd aux sollicitations de l’école



Comme à l’école classique, toutes les matières sont enseignées dans cet établissement, qui accueille des élèves sourds du CI jusqu’à la classe de 3e. La plupart d’entre eux vient des quartiers lointains à la quête du savoir.



« Certains élèves ont été exclus dans d’autres établissements, mais ici, tout le monde a sa place. On doit aider ces enfants. Ils doivent se sentir inclus dans le système, car eux aussi peuvent servir ce pays », a dit le directeur de l’école. Ce matin, la mère de Fallou est venue rendre visite au directeur de l’école, pour ses efforts à changer certains comportements de son enfant.



« Avant, Fallou était turbulent. Il fuguait à tout moment. Depuis que je l’ai inscrit dans cette école, il est devenu un enfant sage », témoigne cette maman, remerciant le personnel enseignant.



Ce pédagogue a plusieurs fois sollicité le soutien de l’Etat pour faciliter l’éducation de ces élèves sourds. Mais les autorités conditionnent l’aide au déménagement de l’école, qui est dans un environnement peu favorable à la quiétude.



« Il dit que le rez-de-chaussée est occupé par les mécaniciens. Mais les moyens ne suffisent pas pour changer d’établissement. Le loyer nous coûte 150 mille FCfa. On est tout le temps menacé d’expulsion. Comment peut-on trouver un lieu adapté dans ces conditions ? », se demande-t-il.



D’ailleurs, certains parents n’honorent pas leurs engagements. Pour le directeur, il est hors de question d’exclure un élève faute de paiement. « L’Ecole étoile brillante du matin pour les sourds » bénéficie souvent de dons en fournitures scolaires de l’association culturelle des personnes en situation de handicap.



« Nous sommes dans un pays où, quand tu n’as pas les moyens, il faut faire avec ceux du bord », avoue, impuissant, le directeur de l’école.















Emedia



