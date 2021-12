Social: Sokhna Abdoul Aziz Mbacké et l'Ong ASOME au chevet des hôpitaux et personnes vulnérables L’Ong Action Solidaire pour la Mère et l ‘Enfant dont la Fondatrice Sokhna khady Abdoul Aziz Mbacké vivant aux Usa, a procédé ce vendredi 24 décembre 2021, au lancement de son programme à 11 heures, à l Hôpital Principal de Dakar. Ce programme consiste à décorer plusieurs pédiatries et crèches des districts sanitaires et hôpitaux du Sénégal.



L'action était accompagnée de cadeaux ( jouets , biberons, sacs…) , destinés aux enfants malades.



L'Ong ASOME qui a été créé en 2003, est reconnue par le gouvernement du Sénégal et celui américain. Avec 17000 membres, la structure a fait beaucoup de réalisations dans le domaine des naissances multiples et d'appui aux femmes vulnérables.



Joignant l'utile à l'agréable, le célèbre comédien Kouthia Sine a joué sa partition pour rendre inoubliable, la journée des enfants malades.



Avec des localités ciblées, l'Ong ASOME compte clôturer sa caravane le vendredi 31 décembre prochain, ceci après la venue au monde des premiers bébés jumeaux de l'année, qui recevront une enveloppe financière et beaucoup de cadeaux.













