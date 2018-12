Société africaine des Technologies de l’informatique au Technopole: Un investissement de 10 milliards pour 1000 emplois directs attendus

Le Sénégal dans l’ère du numérique ! C’est le moins que l’on puisse dire avec l’initiative du PDG de Computer Land, Abdoulaye Thiam, qui a lancé la construction de la première usine de fabrication et d’assemblage de matériel informatique, hier au Technopole selon le journal L’As.



Ledit journal informe également que cette société d’un investissement de 10 milliards FCFA va générer 1 000 emplois directs au terme de sa réalisation.



Le Premier ministre Mahammed Boun Abdalah Dionne a présidé hier, dans la plateforme du Technopole, la cérémonie de pose de première pierre de la première usine de fabrication et d’assemblage de matériel informatique dénommée la « Société Africaine des Technologies de l’informatique » (SATI), écrit le journal L’As avant de préciser que la durée des travaux selon le promoteur Abdoulaye Thiam, sera de neuf mois.

