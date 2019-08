Sogec: les travailleurs réclament 9 mois de salaire et assiègent le domicile du Dg Les travailleurs de la Sogec, spécialisée en génie civil et travaux routiers, sont déterminés à être payés en cette veille de Tabaski. Les travailleurs qui sont restés 9 mois sans percevoir de salaire, ont assiégé le domicile de leur directeur, Idrissa Diack, hier, à Mermoz.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2019 à 12:04

Les employés ont dénoncé, entre autres, leurs mauvaises conditions de travail. Notamment l’absence de prise en charge et de contrat.



La gendarmerie a rappliqué sur les lieux où le DG était, toutefois invisible, selon la RFM. Idrissa Diack était également injoignable, selon la même source.

