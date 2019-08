Soham El Wardini: « j’attends Khalifa Sall pour la Tabaski » Madame Soham El Wardini a réitéré son appel en faveur de la libération de Khalifa Sall. Elle l’a fait hier, lors de la réunion du Conseil municipal de la mairie de Dakar, qui s’est tenue, hier. « Khalifa Sall a purgé la moitié de sa peine, puisqu’il est en prison depuis 2 ans et demi. Nous appelons tous ceux qui peuvent intervenir, à le faire. Et nous avons bon espoir qu’il sortira de prison avant la Tabaski. Sa famille biologique et politique l’attend. Je l’attends pour la Tabaski et je lui ferai des brochettes », a dit l’actuel maire de Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019



