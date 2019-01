Soham Wardini jure fidélité à Khalifa Sall : « Entre lui et moi, c’est pour la vie »

Après l’invalidation de la candidature de Khalifa Sall invalidée, il a été rapporté dans la presse que plusieurs de ses proches s’apprêtaient à rejoindre la mouvance présidentielle. Parmi eux, Bamba Fall et Soham El Wardini, son successeur à la mairie de Dakar. Une information démentie la dernière nommée, reprise par senenews. « Vous m’appelez pour voir si j’ai transhumé ? » dit-elle.

« Ce n’est pas la peine de vérifier l’information puisque moi et Khalifa Sall, c’est pour la vie », fait-elle remarqué.

