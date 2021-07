Soham Wardini sur le maintien de l’inéligibilité de Khalifa : «Personne n’est content !» Madame le maire de Dakar s’attendait à la suppression des articles L.31 et L.32 du Code électoral qui empêchent Khalifa Sall et Karim Wade d’être candidats. Soham Wardini, qui souligne que «personne n’est content» de ce statu quo, espère que les députés qui examinent le texte lundi vont changer ces dispositions. Le Quotidien

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Soham Wardini déplore le maintien des articles L.31 et L.32 du Code électoral qui, à l’état actuel, privent Khalifa Sall d’éligibilité. Ces deux dispositions n’ont pas fait l’objet de consensus entre les acteurs du dialogue politique.



«Personne n’est content sur ça. Et j’espère après, quand la commission va se réunir, ils vont changer ça», a dit Soham Wardini hier, en marge d’une visite du bâtiment de l’hôtel de Ville réhabilité.



Le projet de loi portant Code électoral, qui sera examiné en plénière lundi, plaide le statu quo. Clairement, ni Khalifa Sall ni Karim Wade, qui ont vu chacun sa candidature à la Présidentielle invalidée, ne participeront pas aux prochaines Locales pour les mêmes raisons.



Mais le maire de Dakar maintient toujours le suspense sur sa candidature. Elle dit :

«Je ne veux pas parler de politique. Laissons comme ça et donnez-moi un peu le temps, après je vais vous informer !»

Son camarade de Taxawu Senegaal, Barthélemy Dias, lui, a clairement affiché sa candidature à la mairie de Dakar. Mais le successeur de Khalifa Sall ne veut pas non plus parler de celui qui pourrait être son adversaire au sein de Taxawu Senegaal.



*«Je n’en pense rien du tout», a-t-elle dit prudente. Avant d’ajouter : «On est dans une coalition. On attend que la coalition choisisse son candidat et on travaillera ensemble.»

Le Quotidien





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos