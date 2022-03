Soif dans les écoles: Alerte du Coordonnateur du Forum Social Sénégalais (FSS)

« Plus de 50% des écoles n’ont pas de point d’eau. » C’est le Coordonnateur du Forum Social Sénégalais (FSS), qui soulève cette problématique que les autorités gagneraient à prendre à bras-le-corps, relate "Rewmi".



Mamadou Mignane Diouf invite l’État et ses démembrements, à poser le débat sur la question cruciale du manque criard d’eau dans les écoles.



En effet, M. Diouf se base sur une étude de la COSYDEP, qui révèle que « plus de la moitié des établissements scolaires n’ont pas de point d’eau ». Une situation, pour le moins déplorable, qui accouche de fâcheuses conséquences, car elle contribue à l’abandon scolaire de certaines filles.