Sokhna Amy Mbacké, une femme de foi et d’actions sur la liste BBY à Mbacké Sokhna Amy Mbacké, vient d’être inscrite en deuxième position sur la liste majoritaire de Benno Bokk Yakaar, après la tête de liste Mactar Diop, en vue des prochaines élections locales de janvier 2022. Elle est donc première parmi les femmes dans le département.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Novembre 2021 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Elle a déroulé dès ce week-end, une série d’activités en vue d’asseoir davantage sa forte base politique. Conformément au message d’universalité de son vénéré Guide et Grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba, qui a toujours prôné la recherche du savoir utile et le culte du travail libérateur, la jeune Mbacké-Mbacké a réussi à relever le défi de l'émancipation.



En devenant Directrice de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère de la Formation professionnelle, Sokhna Amy Mbacké entre dans l'histoire. Elle est la première petite-fille de Serigne Touba à être nommée à un poste politique de cette envergure. Cette consécration est le fruit de dur labeur et de sacrifices consentis dans un milieu où l'école était presque bannie.



Sokhna Amy Mbacké, avec un background fort enviable, s’est investie dans la politique et a décidé d’entraîner les femmes du département derrière ses convictions, sur la liste de Benno Bokk Yakaar.



Elle a réussi à convaincre le président des délégués de quartiers de Touba Alya, qui a déposé dans la liste de ses soutiens, les 14 autres délégués de quartiers de la localité.



Dans le cadre de ses activités extraprofessionnelles, elle dirige depuis 2016, le Réseau des Femmes du Baol pour le Développement (RFBD). La DAGE du Ministère de l'Emploi, a fait de son combat de tous les jours, l'autonomisation des femmes, pour qu'elles puissent s’autogérer et aussi la lutte contre l’analphabétisme qui est une réalité en milieu rural. Sokhna Amy Mbacké a rencontré au marché Mame Binta à Dianatou, les 30 groupements de femmes qui ont tenu à adhérer à ses objectifs.





Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook