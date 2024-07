Sokhna Dieng raconte le «Phénoménal Général Kara»: «Nous sommes dans le jubbanti depuis longtemps»

Sokhna Dieng a publié son premier livre «Phénoménal Général Kara», qu’elle a présenté samedi dernier. L’ancienne journaliste a dévoilé des facettes inconnues de son époux. La cérémonie de dédicace au Musée des civilisations noires, a été une occasion pour l’auteure, de rendre un vibrant hommage à cette personnalité religieuse et politique qui, aussi, « consacre toute sa vie » à Cheikh Ahmadou Bamba.



« Il est son présent, son passé et son futur. Tout ce qu’il fait et dit, a comme soubassement les enseignements du Cheikh, qui est son tout. Nous avons pensé lui rendre hommage. La famille de Serigne Touba, de Mame Thierno Birahim, et même l’Etat du Sénégal, devrait être le premier à lui rendre hommage, parce que depuis une quarantaine d’années, il éduque et redresse des jeunes déviants. Je dois seulement dire que nous sommes dans le jubbanti depuis longtemps », a dit l’ancienne députée, en présence de Serigne Modou Kara, rapporte "Bes Bi".