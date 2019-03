Sokhna Ndèye Mbacké : « Aucune forme de confiscation du pouvoir ne sera tolérée" Sokhna Ndèye Mbacké, la Présidente de la coalition '' Bësa Ngui Gneuw a estimé en conférence de presse à son siège à Guédiawaye que « toute forme de confiscation du pouvoir ne sera tolérée » et en a appelé aux « bonne volontés religieuses, les leaders d’opinion, les autorités administratives, les magistrats » pour une période post électorale paisible.



Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 13:46 | | 0 commentaire(s)|

« Aucune forme de confiscation du pouvoir ne sera tolérée et nous en appelons aux bonne volontés religieuses, les leaders d’opinion, les autorités administratives, les magistrats habilités à lire le droit pour la restauration du droit électoral », a déclaré Sokhna Ndèye Mbacké en conférence de presse. Après avoir réussi à engranger que 32.000 parrainages, Sokhna Ndèye Mbacké, la Présidente de la coalition '' Bësa Ngui Gneuw '' avait soutenu Idrissa Seck lors de cette présidentielle du 24 février 2019. Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos