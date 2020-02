Sokna Aïda Diallo menacée de mort : Des thiantacounes haussent le ton et avertissent Des thiantacounes, notamment de la diaspora, haussent le ton contre les détracteurs de Sokhna Aïda Diallo et avertissent. « Nous, talibés de Serigne Béthio Thioune, dénonçons les menaces de mort qui pèsent sur Sokhna Aida Diallo. Certains détracteurs comme Moustapha Diakhaté et Fallou Fall Mbaor multiplient les appels publics à la violence en toute impunité. Les vidéos en ligne en constituent des preuves tangibles », écrivent-ils dans un communiqué.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

"conformément à la loi sénégalaise, nous saisissons les autorités régaliennes pour que les mesures adéquates soient prises à l’encontre de ceux qui menacent de mort Sokhna Aida Diallo. Des plaintes ont été déposées et ces actes ne resteront pas impunis ", poursuivent Moustapha Mbow et compagnie. « Détracteurs de mauvaise foi qui falsifient les propos de Sokhna Aida Diallo pour la mettre en mal avec la communauté mouride, que désormais toute diffamation sera poursuivie en justice », note encore le document.

