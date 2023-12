Soldats décédés à Bignona: Le Ministre des Forces Armées présente ses condoléances Après le Chef de l’Etat Macky Sall, le Ministre des Forces Armées Me El Hadj Omar Youm a présenté ses condoléances aux familles des victimes et rendu un vibrant hommage à nos braves « Jaambars » tombés sur le champ d’honneur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2023 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|

« Hommage à nos soldats tombés sur le champ d’honneur et du devoir. Nos condoléances émues aux familles éplorées, à qui nous renouvelons notre affectueuse et bienveillante attention. #EHOY #MFA », a posté le Ministre des forces Armées sur sa page Facebook.



Selon un communiqué de la Dirpa, « un véhicule militaire a sauté sur une mine antichar le jeudi 14 décembre 2023, au cours d’une mission sur l’axe Diokadou-Kadialock, dans le Nord Bignona, en Zone militaire n°5 ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook