Soleil Check: Une enquête sur un réseau de blanchiment de capitaux de plus de 125 milliards FCfa, en cours Dimanche 12 janvier 2025, un peu avant minuit, un communiqué de presse attribué au Pool judiciaire financier, inonde la toile. Le document indique que le député « Farba Ngom est impliqué dans des faits présumés graves. Et que les investigations menées jusqu’à présent, révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, impliquant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes totalisant plus de 125 milliards de Francs Cfa, des flux financiers injustifiés entre les comptes personnels de Mouhamadou Ngom dit Farba, ceux de ses proches et des sociétés partenaires ».

Soleil Check a automatiquement contacté le ministère de la Justice, qui nous a fourni le bon communiqué de presse, indiquant que l’autre document était un faux.



Ce qu’il en est officiellement…



Ainsi, le Parquet du Pool judiciaire financier a récemment été saisi de plusieurs rapports transmis par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans le cadre d’une vaste enquête sur des activités suspectes de blanchiment de capitaux. Ces rapports, actuellement en cours d’analyse, mettent en lumière des faits graves impliquant plusieurs individus.



L’examen approfondi de l’un des rapports, a révélé des mécanismes particulièrement élaborés, impliquant l’utilisation de sociétés écrans pour effectuer des transactions suspectes. Ces opérations, dont la valeur provisoire est estimée à plus de 125 milliards de francs Cfa, soulèvent des doutes sérieux quant à leur légalité. Ces pratiques semblent être orchestrées dans le but de dissimuler l’origine illicite des fonds concernés.



En vertu de l’article 66 de la loi n° 2024-08 relative au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a décidé d’envisager l’ouverture d’une information judiciaire. Cette démarche vise à approfondir les investigations et à établir les responsabilités pénales des personnes impliquées.



Les infractions présumées, particulièrement graves, incluent :

• Association de malfaiteurs,

• Blanchiment de capitaux,

• Escroquerie portant sur les deniers publics,

• Corruption,

• Trafic d’influence,

• Abus de biens sociaux.



L’ouverture d’une information judiciaire permettra de mobiliser tous les moyens nécessaires pour démanteler ce réseau criminel. Les investigations viseront notamment à identifier l’ensemble des responsables et à tracer les flux financiers pour en déterminer l’origine exacte.



Affaire à suivre…



