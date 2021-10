Solidarité aux travailleurs de D-Media: 7 organisations de la Société civile comptent manifester demain

Sept organisations vont tenir un rassemblement pacifique de solidarité en faveur des travailleurs de D-Media, demain vendredi dans l’après-midi. Il s’agit de Africa First, And Taxawu Askan Wi, Forces Démocratiques du Sénégal «Les Guelewars», Frapp, Luttons contre l’indiscipline au Sénégal (LCIS), Sénégal Notre Priorité (SNP) et le mouvement Y en a marre.



Ces organisations de la société civile, mentionne L'As, invitent tous les Sénégalais, notamment les démocrates, à se retrouver devant les locaux du groupe de presse parce qu’elles estiment qu’aucun calcul politique, aucune combine politicienne ou une entreprise vindicative ne peut et ne doit menacer des emplois de centaines de travailleurs et leurs familles.



Elles vont profiter de la tribune pour dénoncer les agressions multiples et diverses contre les libertés d’expression, d’opinion, d’informer et le traitement politicien à géométrie variable des entreprises. Ces organisations plaident pour la sauvegarde des emplois du groupe D-Media et du pluralisme médiatique. Elles ont déposé depuis lundi dernier une lettre d’information sur la table du préfet de Dakar.

