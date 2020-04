Solidarité contre le Coronavirus: Cheikh Bara Dolly remet 5 millions FCFA et des vivres en soutien Le Député Cheikh Bara Dolly, répondant à l’appel du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké a remis sa participation, en argent et en denrées alimentaires.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

C’est dans ce cadre qu’il a remis 5 millions de francs CFA, remis au Comité national de gestion. Des tonnes de riz et sucre ont été remis aussi aux populations de Diourbel et environs.



Lors de cette cérémonie, le représenatnt du préfet de cette localité a salué ce geste, appelant à l’implication de toutes les bonnes volontés.



Un message a ausi été lancé aux populations pour le strict respect des mesures de sécurité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos