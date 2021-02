Solidarité en faveur de la Gambie et de la Guinée Bissau : Macky Sall offre 20 mille doses de vaccin à ses voisins

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall qui s’exprimait ce matin à la cérémonie d’ouverture de la 20e édition du forum économique international sur l’Afrique, tenue en visioconférence, confie : « Nous avons décidé de mettre 10% de ce vaccin à la disposition de deux pays voisins soit 20 mille doses pour la Gambie et la Guinée Bissau en guise de solidarité africaine. »



Le chef de l’Etat sénégalais ne compte pas en arrêter là. En effet, ajouté-t-il, « je crois que nous continuerons à faire plus si nous arrivons à avoir davantage de doses ».

Bassirou MBAYE





Source : Le président de la République sénégalaise qui a réceptionné, mercredi dernier, 200 mille de doses de vaccins contre la Covid-19 produites par le laboratoire chinois Sinopharm, décide de manifester sa « solidarité » à ses « voisins » de la Gambie et de la Guinée Bissau.

