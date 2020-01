Solidarité, justice sociale, équité territoriale : Macky Sall annonce le renforcement des actions de l’Etat S’adressant à la Nation lors du traditionnel discours de fin d’année, Macky Sall a soutenu que sa vision d’un développement solidaire et inclusif reste intacte, pour l’accès universel à cinq objectifs majeurs à l’horizon 2025 : accès à l’eau et à l’assainissement, accès à l’électricité, aux services de transport, à la santé, et à l’éducation ; une éducation de qualité, qui prépare mieux notre jeunesse à l’employabilité et à la vie productive.



Solidarité, justice sociale, équité territoriale : Macky Sall annonce le renforcement des actions de l’Etat

Ainsi, selon lui, l’année 2020 verra l’ouverture de 13 Centres de formation professionnelle, et le lancement des travaux pour 15 autres, au titre du Programme de 45 Centres départementaux de formation professionnelle.



«Nos instruments de solidarité, de justice sociale et d’équité territoriale seront aussi renforcés. Avec un budget de plus de 300 milliards de fcfa pour sa Phase 2, le PUDC continuera de doter les zones de vulnérabilité rurale et urbaine en pistes de désenclavement, forages, électricité et équipements divers.



Il est heureux de constater qu’au-delà de sa vocation de solidarité, le Pudc contribue à faire émerger une véritable économie rurale, par la création d’activités génératrices de revenus », a déclaré Macky Sall.



Il a précisé que c’est l’une des finalités de ce programme : sortir les populations vulnérables de la pauvreté, afin que les bénéficiaires d’aujourd’hui, deviennent les producteurs de demain.





Dans la même lancée, il a souligné que la protection de la condition féminine et de l’enfance reste un défi de notre temps. Macky Sall estime que nous devons mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles, et mieux protéger l’enfance. « Les femmes, les filles, sont nos mères, nos épouses, nos enfants. Elles constituent l’autre moitié sans laquelle notre tissu social est incomplet et méconnaissable.



Dès lors, violenter une femme, violenter un enfant, c’est froisser et abîmer notre tissu social », a-t-il dit. Il a expliqué que c’est pourquoi, il a soumis à l’Assemblée nationale, qui l’a adopté hier à l’unanimité, un projet de loi qui criminalise désormais les actes de viol et depédophilie.



Macky Sall a aussi évoqué du projet « Sénégal zéro déchet, le Sénégal propre ». Il estime que ce Sénégal est possible si nous y travaillons et si chacun de nous considère le pays comme sa propre demeure. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel solennel à une mobilisation nationale et citoyenne contre l’insalubrité et l’occupation anarchique de la voie publique. J’y invite instamment les élus locaux et les mouvements associatifs.



