Solution pour rompre la chaîne de mutation du Covid-19: Le remède de Pr. Daouda Ndiaye

C’est une énième voix autorisée qui se fait entendre pour convaincre les Sénégalais réticents que même le nombre élevé de victimes de Covid-19 constaté ces derniers temps, n’a pas réussi à conscientiser : l’application des mesures-barrières est la voie du salut ! Le professeur Daouda Ndiaye, directeur du Centre de recherche et de formation des maladies infectieuses et de la génomique, en est convaincu.



« Pour que le variant puisse s’arrêter, il faut comprendre que c’est à nous de tout faire pour y parvenir », a dit le spécialiste au micro de la Rfm. « Pour gagner ce combat, la solution est simple, il faut faire recours aux mesures barrières. Ces dernières, avec la vaccination et le recours rapide aux soins, permettent d’anéantir rapidement le virus et ainsi le faire disparaître », a dit le professeur Daouda Ndiaye. Qui continue de prévenir sur les risques et conséquences si un changement des comportements ne survient pas.



« Si on continue comme ça, on risque d’avoir d’autres mutants. Aujourd’hui, on a Delta. On ne le souhaite pas mais on peut arriver à d’autres mutants beaucoup plus virulents. »



Revenant sur la décision du ministère de la Santé et de l’Action sociale d’autoriser la vaccination des femmes enceintes, le professeur marque son approbation et s’explique. « Nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu’il n’y a aucun risque par rapport aux femmes enceintes. Nous les encourageons à aller vers les relais communautaires qui vont les orienter. »











Le Quotidien