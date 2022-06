Somaliland : un modèle de succès qui mérite d’être salué. Contexte Historique :

Depuis sa déclaration d’indépendance en 1991 à la suite de trente ans d’union de plus en plus intenable avec la somalie, Somaliland a fait preuve d’un bilan remarquable dans l’instauration de la paix et de la sécurité, relançant son économie des ravages de la guerre. De la destruction totale pendant la guerre de 1998-90 le pays s’est développé , en peu de temps , en un état dynamique avec une économie de marché qui a bien fonctionné malgré le manque de soutien extérieur au développement et d’interaction économique , commerciale et politique normale avec le reste du monde à cause de l’absence de reconnaissance . Non seulement le Somaliland a pu consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région turbulente de la corne de l’Afrique, mais il a également établie une structure de gouvernance basée sur des initiatives locales, avec cinq présidents qui ont passé le pouvoir pacifiquement au cours des trente dernières années. Une élection parlementaire et locale conjointe s’est tenue le 31 mai 2021. Elle a été très compétitive et a été déclarée équitable et libre par tous les observateurs internationaux. Une élection présidentielle très compétitive est prévue fin 2022.



Le Somaliland a également été en mesure de contenir le terrorisme, la violence et la piraterie sur son territoire et continue d’agir comme un bouclier contre les ravages de ces maux pour ces voisins depuis plus de trois décennies. Cependant, il ne pourra pas le faire s’il reste dans le statuquo et l’isolement, loin d’une interaction normale avec le reste du monde qu’impose la non-reconnaissance.



Etant donné l’opportunité, la Somaliland est en position de partager son expérience et ses réalisations au cours des trente et une dernière année avec les états membres de l’UA, qui sortent de conflit et de la fragilité. Contrairement à certains de ses voisins, la Somaliland n’a jamais connu d’acte de terrorisme sauf pour cet incident de 2008, ni de tension le long de ses 850km de côtes, ni de conflit. C’est la zone la plus pacifique, la plus stable et la plus démocratique de la corne de l’Afrique. Le Somaliland est un parfait et bel exemple de la façon dont un Etat fragile sortant d’un conflit peut parvenir à mettre en place des solutions durables et locales. Le président du Somaliland , qui a fait partie intégrante de ce processus, avant même de devenir président en 2017, est le mieux placé pour raconter l’expérience du Somaliland , comme exemple pour d’autres sur le continent.



Le rôle de L’UA et des Dirigeants Africains



Le Somaliland est un modèle de succès qui mérite attention et présente un enjeu en Afrique, qui devrait être étudié par les dirigeants africains.



Depuis le rapport de 2005 d’une mission d’enquête de l’UA, il n’y a pas eu beaucoup de progrès pour faire avancer les conclusions et les recommandations de cette mission ou pour examiner de plus près le cas du Somaliland. Nous pensons qu’il est grand temps de le faire. Rapport de cette mission concluait que :



« La quête de reconnaissance du Somaliland est historiquement unique et justifiée dans l’histoire publique de l’Afrique ; qu’objectivement, l’affaire ne devrait trouver une méthode pour traiter cette affaire en souffrance ».



Nous demandons maintenant que le cas du Somaliland, dans le prolongement longtemps retardé du rapport de mission de 2005, doit mis à l’ordre du jour du prochain sommet de l’UA et d’approuver, dans un premier temps, l’idée d’une deuxième mission de l’UA de préparer un rapport actualisé sur la situation. Nous faisons cette demande alors que nous venons de célébrer le 31eanniversaire de la reconquête de notre indépendance le 18 mai 1991.



Le Somaliland a été formellement en dehors de l’union avec la somalie pendant une période (1991-2022) plus longue qu’il ne l’a été dans l’union (1960-19911). Continuer à lier son sort à celui de la somalie, qui est embourbé dans le conflit et l’instabilité au cours des trois dernières décennies, sera injuste et potentiellement déstabilisant.



Le Somaliland s’est révèle être un état pacifique, stable et fonctionnant bien au cours des 31dernieres années. Concrètement, il est hors de question que le peuple du Somaliland accepte de revenir à une union avec la somalie. Les massacres de la fin des années 1980 par l’armée nationale somalienne et la destruction ciblée de grandes villes ajoutent à la réticence de même envisagé de revenir à cette union. Forcer le Somaliland à rejoindre la somalie contre la volonté de son peuple ne conduira qu’à des destructions inutiles, des effusions de sang et une déstabilisation régionale.



Les arguments juridique et moraux en faveur de la reconnaissance sont également clairs de notre coté.



• Le Somaliland remplit tous les critères de statut d’état tels qu’énoncés dans la convention de Montevideo de 1933.



• Le Somalilandétait un pays souverain indépendant reconnu par trente-cinq membre de l’ONU, dont quatre membres permanents du conseil de sécurité, jusqu’à ce qu’il décide de fusionner avec la somalie (l’ancienne colonie italienne).





• L’indépendance du Somaliland restaure les frontières coloniales de l’ancien protectorat britannique du Somaliland et ne viole donc pas le principe selon lequel les anciennes frontières coloniales doivent être maintenues après l’indépendance, qui est inscrit dans l’Acte consultatif de l’Union Africaine.



• Comme indiqué ci-dessus, la mission d’enquête de l’Union Africaine au Somaliland entre le 30 avril et le 4 mai 2005 est également claire à cet égard. Il a déclaré que :





« L’union entre la Somalie et le Somaliland n’a jamais été formellement ratifiée objectivement, l’affaire ne devrait pas être liée à la notion d’’ouvertures d’une boite de pandore ».



Le but ultime du peuple Somalilandais est d’obtenir la reconnaissance internationale (en particulier par les autres états africains) en tant que souverain. Nos demandes immédiates sont :



 Être autorisé à assister aux sommets de l’UA avec un statut d’observateur.

 Mettre le cas du Somaliland à l’ordre du jour de l’agenda de l’UA et examiner objectivement sa revendication d’indépendance.



 Approuver l’idée d’une deuxième mission de l’UA pour réparer un rapport sur la situation au Somaliland en tant que rapport de mise à jour du rapport de mission 2005 de l’UA.



En conclusion, nous présentons notre dossier pour examen et examen objectif par l’UA e les dirigeants africains. Nous croyons formellement que le cas du Somaliland est basé sur la justice, les principes moraux et les faits sur le terrain- un état de facto aussi viable que tout autre état, sur le continent et ailleurs, et ancré sur la volonté de son peuple.



Le leadership incontesté de Monsieur le président Macky Sall est un nouvel exploit pour le règlement des conflits en Afrique et dans le monde.





Mamadou Dia

Conseiller spécial du Président De Somaliland.

holdingmdia@gmail.com



