Sommet Africain – Toussaint Manga recommande de voter des lois anti-corruption pour faire face à certaines dérives «Pour faire la promotion de la bonne gouvernance, le parlementaire doit avoir certaines valeurs qui sont l’honnêteté, la loyauté, l’intégrité et la transparence», a soulevé le responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds), Toussaint Manga. Après le président de la République Macky Sall, M. Manga donne des recommandations à suivre pour assurer une bonne gouvernance. Représentant le président du groupe parlementaire “Liberté et Démocratie”, Me Madické Niang, il s’exprimait ce vendredi lors du lancement de « l’Association internationale des parlementaires pour la paix (Aipp) », au CICAD.

Selon Toussaint Manga, ce sont les questions parlementaires à l’Assemblée nationale, les interpellations, le contrôle budgétaire, les rapports des corps de contrôle, les motions de censure et les commissions d’enquête qu’on doit appliquer pour faire face à la corruption.



Pour lui, « la bonne gouvernance est devenue une dimension du bien-être des populations, et aussi un facteur-clé de succès dans la gestion des politiques de développement. Sans développement, on ne peut pas espérer à une paix durable et vice-versa ».



« Toutes les fonctions législatives du parlement, c’est à travers le contrôle que le parlement garantit l’équilibre des pouvoirs et assume son rôle en tant que défenseur des intérêts du peuple », a-t-il dit, avant de proposer des recommandations à suivre pour assurer la bonne gouvernance.



Toussaint Manga insiste sur la nécessité de voter des lois anti-corruption, de faire une déclaration de patrimoine, d’adopter la législation pour le financement des partis politiques et les campagnes électorales, qui renforcent la transparence dans le processus électoral.



Pour faire la promotion de la bonne gouvernance, le parlementaire doit avoir l’honnêteté, l’intégrité, la transparence, la loyauté, le désintéressement entre autres.



Pour rappel, l’objectif de ladite association (AIPP) est de mettre l’accent sur le dialogue pour résoudre les conflits et renforcer la confiance entre les pays.











