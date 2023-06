Sommet de Paris: L'APR félicite le Président Macky Sall pour son leadership et sa participation déterminante L’Alliance Pour la République (APR) adresse ses chaleureuses félicitations au président de la République, Macky Sall, pour son leadership et sa participation déterminante au Sommet de Paris, pour un nouveau pacte financier mondial.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2023 à 22:55

Cette rencontre de haut niveau intervient quelques jours seulement après le succès retentissant de l’importante mission conduite au nom de l’Union Africaine, pour la résolution du conflit russo-ukrainien à laquelle le Président Macky Sall a pris part, eu égard à son rôle majeur, en 2022, au titre de président en exercice de l’UA, pour la facilitation de l’exportation des céréales et de l’engrais, afin d’éviter un désastre sans précédent à l’humanité.



L’Alliance pour la République salue les premières retombées de ce sommet pour le Sénégal, avec notamment, la mobilisation exceptionnelle d’une enveloppe de 2,5 milliards d'euros destinée à appuyer notre pays dans ses efforts pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles, avec comme objectif, de parvenir à 40% d'énergies renouvelables à l'horizon 2030.



Incontestablement, le leadership déterminant de Son Excellence Monsieur Macky Sall dans la résolution des problématiques de développement majeures liées aux défis complexes d’un nouvel ordre mondial plus juste et plus humain, consolide le positionnement diplomatique de notre pays, articulé autour de principes forts, qui prennent appui sur une vitalité démocratique exemplaire, une tradition du dialogue saluée de par le monde, un modèle de développement inclusif et résolument tourné vers l’émergence.



Le Sénégal sous le Président Macky Sall poursuit sa marche vers l'émergence économique, la consolidation de sa trajectoire démocratique, des libertés fondamentales et des droits humains, dans le respect de l'Etat de droit, tel que récemment réaffirmé et salué à Genève, à l’issue de la 53e session du Conseil des Droits de l’Homme.



Par ailleurs, l’APR adresse ses chaleureuses félicitations aux Sénégalaises et Sénégalais de la diaspora pour l’accueil populaire et dans la ferveur, réservé au Président Macky Sall, d’abord à Lisbonne dans le cadre de sa visite d’Etat à l’invitation de son homologue Portugais, puis à Paris à l’occasion de sa participation à cet important sommet pour le développement de l’Afrique dans un monde plus juste.



Pour nous, cette mobilisation exceptionnelle est un signal fort, qui doit nous engager chacun et tous ensemble, au renforcement de l’élargissement de nos bases, de l’unité, de la mobilisation, de la solidarité et la discipline, pour d’éclatantes victoires avec toutes les forces de la Benno Bokk Yakaar et de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle, afin de poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent, au grand bénéfice de tous nos compatriotes.



Enfin, l’Alliance Pour la République appelle tous ses responsables, militants et sympathisants, à poursuivre la mobilisation et la présence aux côtés des populations pour une éclatante victoire au soir du 25 février 2024, en vue de la poursuite des projets et réalisations du Plan Sénégal Emergent, qui offre de belles perspectives aux jeunes aux femmes notamment, avec l’exploitation prochaine de nos ressources pétro-gazières, dans un Sénégal de paix, de concorde et de stabilité. Un Sénégal de tous, Un Sénégal de Tous.











Fait à Dakar, le 23 juin 2023

Le Secrétariat Exécutif National





