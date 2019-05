Sommet de l'OCI: Le Sénégal veut suppléer la Gambie Après le retrait de l’organisation du 14e sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le Sénégal veut accueillir la rencontre prévue en novembre prochain, selon Penda Mbow, Représentante personnelle du président de la République auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), rapporte Walf Quotidien. « Si le pays frère qu'est la Gambie n'est pas prêt, nous pouvons le suppléer. Pour la Gambie, il est prévu que l'organisation revienne en 2021. Si on nous donne la possibilité de l'organiser, on le fera très bien », a-t-elle dit.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019



