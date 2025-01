Sommet des médias sur les changements climatiques : Le Sénégal accueille la 2e édition, les 13 et 14 février 2025

Un communiqué parvenu à Lejecos renseigne que ce rendez-vous international, organisé par l’Union africaine de radiodiffusion (Uar), le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe (Undrr) et la Radiotélévision Sénégalaise (Rts) réunira des journalistes, des experts, des climatologues/environnementalistes, des décideurs politiques et des représentants de la société civile pour discuter du rôle crucial de la radio dans la lutte contre le changement climatique.



Le communiqué explique que dans un monde hyper connecté, la radio reste un média essentiel, en particulier dans les zones rurales et les communautés isolées. A l’en croire, sa capacité à atteindre un large public, sa portabilité et sa résilience en font un outil indispensable pour diffuser des informations vitales sur le changement climatique et encourager la prévention.



Le sommet aura pour but de partager les meilleures pratiques, notamment en échangeant les expériences sur l'utilisation de la radio pour sensibiliser à l'urgence climatique ; de renforcer les capacités des journalistes et des producteurs radiophoniques dans le domaine du climat et de favoriser les partenariats entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le changement climatique.



Bassirou MBAYE

À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, le Sénégal accueillera à Dakar, les 13 et 14 février 2025, le 2e Sommet des médias sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe. Placé sous le thème : « La radio au cœur des communautés : ensemble face au défi climatique », ce sommet explorera les moyens de renforcer l'utilisation de la radio comme outil de sensibilisation, d'éducation et de mobilisationSource : https://www.lejecos.com/Sommet-des-medias-sur-les-...