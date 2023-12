Son dossier en instance : Abdoulaye Sylla brise le silence

A l’issue de cette phase d’étude par la Commission de contrôle, le dossier administratif du Président Abdoulaye Sylla a été validé, permettant d’aller à la prochaine étape de vérification de son parrainage, comme prévu par le code électoral ainsi que la DÉCISION n° 1/E/2023.



Au niveau du contrôle du parrainage, le président Abdoulaye Sylla a obtenu dans sept (7) régions plus de 2000 parrains, comme exigé par l’arrêté 032005 et rappelé dans la DÉCISION n° 1/E/2023.



Toutefois, il a été identifié des parrains en doublons par rapport à ses prédécesseurs et des parrains, semble-t-il, non identifiés dans le fichier électoral. L’ensemble des équipes sont en train d’y travailler, afin d’y remédier comme l’autorisent le code électoral ainsi que la DÉCISION n° 1/E/2023, pour la recevabilité définitive, de la candidature du président Abdoulaye Sylla.



Le Président Abdoulaye Syla remercie encore une fois l’ensemble des Sénégalais qui lui ont fait confiance avec leurs signatures de parrainage, ainsi que les équipes qui y ont travaillé au niveau de la collecte et du traitement et confirme que le travail continue pour garantir la participation de ABS 2024 à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Président Abdoulaye Sylla / ABS 2024