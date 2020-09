Son grand combat à l'eau, Gaston pas tendre avec Gris: "il n'est ni Ama, ni Boy Niang, encore moins Reug-Reug" Le promoteur Gaston Mbengue n'a pas attendu longtemps pour se fendre d'une réponse dont lui seul a le secret. Il n'a pas mis de gants à Record pour leur dire que GFM est derrière tout cela. Mais qu'à cela ne tienne!

"Quand j'ai lu l'information, j'ai fait deux rakkas. Je sais ce qui se trame en douce, qu'il me remette mes 10.000.000 F CFA", a répliqué Gaston Mbengue. Il poursuit: "je l'ai fabriqué de toutes pièces. Il doit avoir l'honnêteté de re me rendre mon argent. Il n'est pas Ama, ni Boy Niang, encore moins Reug-Reug. J'ai des plans jusqu'à Z".



Suite aux déclarations de Gris Bordeaux qui affirme n'avoir reçu que dix millions F CFA de Gaston , en sus de deux chèques barrés d'une valeur de vingt cinq (25) millions, Gaston Mbengue accuse ouvertement le Groupe Futurs M&dias de profiter de l'occasion pour surenchérir. A l'en croire, il sait tout ce qui se passe et ne demande rien d'autre à Gris Bordeaux de lui remettre son argent.



Si le 3ème Tigre de Fass se dit toujours disposé à combattre contre Balla Gaye 2, ce ne sera pas avec Gaston Mbengue. Ce qui laisse la porte ouverte à GFM, mais pour ferrer Balla Gaye 2, ce sera une autre paire de manches.Le lutteur est connu pour son attachement à Gaston Mbengue et sa fidélité. A moins que ce dernier lui donne le feu vert.

D'ailleurs le camp de Balla GAye 2, via Aziz Ndiaye estime qu'ils à la disposition de Gaston Mbengue.



