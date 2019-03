Son mari confisque ses papiers : Cette Sénégalaise de 26 ans demande l’aide de l'ambassade des États-Unis

C’est un problème un peu spécial. Elle est Sénégalaise très jeune, âgée de 26 ans née et élevée aux USA, mariée à un sénégalais et vient souvent au Sénégal pour le rendre visite. Mais, lisez ce qui s’est passé:



« J'aimerais obtenir l'aide de l'ambassade des États-Unis ou de toute personne pouvant m'aider. Je vis aux États-Unis et, fin 2018, je suis venu en vacances au Sénégal avec mon fils âgé de 9 mois pour rendre visite à son père, avec qui je suis toujours mariée.



Après quelques mois, nous avons eu quelques problèmes dans notre mariage, comme dans tous les couples.



Mon mari et sa famille ont souvent pris mon fils loin de moi, sachant que le bébé allaitait encore au sein.



Il me battait tous les jours comme un animal. Maintenant, mon fils et moi aimerions retourner aux États-Unis, mais il a pris les papiers de mon fils et nous ne pouvons pas voyager sans les papiers.



Nous sommes tous les deux citoyens américains et nous n’avons plus d’argent, nous essayons simplement de rentrer chez nous sereinement et espérons-le, sans mauvais souvenir du Sénégal. »

