Son médecin annonce trois mois out : Saison terminée avec le PSG pour Neymar? Selon le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, Neymar qui sera opéré du pied samedi, sera indisponible entre deux mois et demi et trois mois. La saison de l’attaquant avec le PSG est peut-être finie. Il pourrait néanmoins être rétabli pour la Coupe du monde.



Neymar va être opéré du pied samedi au Brésil et sa récupération "prendra entre deux mois et demi et trois mois", a déclaré le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar après avoir atterri tôt jeudi avec la star à Rio de Janeiro en provenance de Paris.



Saison terminée avec le PSG ?

Le crack du Paris SG doit se faire opérer d'une fissure osseuse au pied droit, à un peu plus de 100 jours de la Coupe du monde en Russie, dans un hôpital de Belo Horizonte (sud-est). Alors que sa saison avec le PSG semble désormais compromise, le compte à rebours a commencé pour sa participation au Mondial.



Neymar s'est blessé dimanche lors du choc PSG-OM (3-0) au Parc des Princes. Le joueur souffre d'une entorse à la cheville droite et d'une fissure du 5e métatarsien. Il doit se rendre au Brésil pour se faire opérer samedi. Alors qu'on craignait deux mois d'absence, l'indisponibilité du Brésilien devrait donc durer quelques semaines de plus. Et il est désormais loin d'être acquis de le revoir reporter le maillot du PSG cette saison.

