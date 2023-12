Son porte-parole bloqué à l’Aibd et son passeport retiré : La colère de Dionne 2024

Lundi 11 Décembre 2023

Mahammed Boun Abdallah Dionne n’a pas aimé du tout. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 déclare que son porte-parole a été bloqué à l’Aéroport Blaise Diagne de Dakar (Aibd) et son passeport diplomatique retiré.



«La Grande Coalition Dionne 2024 a appris avec stupéfaction le blocage de Monsieur El hadj Talla ce 09 Décembre 2023 à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass», a déclaré la coalition Dionne 2024 dans un communiqué de presse parcouru par Leral.



M. Talla, porte-parole de Mahammed Boun Abdallah Dionne, s'est vu retirer le passeport diplomatique que lui avaient délivré antérieurement les autorités nationales, au moment d'embarquer pour un voyage à l'étranger», dénonce la coalition.



Pour l'ex-premier ministre et ses camarades, il s’agit juste de représailles du régime Benno Bokk Yaakar. El hadji Talla, à leurs yeux, est «victime de sa proximité avec le candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne».





«Il s'agit là d'une énième forfaiture du régime Benno, preuve d'une peur bleue du Président Dionne dont la coalition empêche de dormir l'impopulaire candidat de Benno dont les tentatives de recrutement de M. Talla sont toutes restées vaines», indiquent-ils.







