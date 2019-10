Son refus de jouer le match Brésil/Sénégal relaté par la presse: Mbaye Niang déverse sa colère sur les journalistes L'affaire Mbaye Niang continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Selon nos confrères, son refus de disputer la rencontre Brésil serait dû à une dispute avec ses dirigeants au sein de la Tanière. Mais l'attaquant a déversé sa colère sur les journalistes qu'il traite de "menteurs et ridicules"

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019

C'est quoi le vrai problème de Mbaye Niang? Une question que se posent plusieurs internautes sur la toile! L'attaquant sénégalais est déclaré absent pour le match Brésil/ Sénégal; Cette information a été rendue publique par la presse. Mais cette affaire est en train de prendre d'autres proportions.



Le pensionnaire de Rennes évoque une blessure pour se justifier, mais le staff médical des "Lions" considère son acte comme un simple motif pour échapper au rendez-vous de la Tanière.



Furieux de cette situation qui le dépasse au bout du compte, l'attaquant a par la suite, déversé toute sa colère sur les journalistes qu'ils traitent de "menteurs et ridicules"!

