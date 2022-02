Son retour de nouveau annoncé comme « imminent » : Mais Karim Wade, rentrera-t-il réellement de sitôt ?

Allusion faite aux nombreuses défections dans les rangs, dont Modou Diagne Fada, Me El Hadji Amadou Sall, Omar Sarr, Babacar Gaye et des centaines d’autres responsables. En tout cas, pour Mayoro Faye, le retour de Karim Wade est d’actualité au sein même des instances du parti, même si l’on sait que tout le monde n’est pas sur la même longueur d’ondes sur cette affaire.



Pour rappel, Karim est propulsé à la tête du Parti démocratique sénégalais à l’aide de son père et des responsables qui lui sont restés fidèles. Mais, Karim Wade qui ne jouit plus de ses droits civils et qui a été écarté de la dernière présidentielle pour cette raison, doit se battre âprement pour surmonter cette situation.



En fait, condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme, puis gracié avant de s’exiler ou d’être exilé au Qatar, Karim Wade qui était le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais, n’avait pas retrouvé son nom sur les listes électorales.



Mieux, il y était inscrit, mais a été radié par la Direction générale des élections, qui a décidé cela, sur la base de la condamnation prononcée par la Crei. Le fils de Me Abdoulaye avait saisi la Cour d’appel de Dakar puis la Cour suprême, mais n’a pas eu gain de cause.



L’ancien tout puissant ministre d’État dont le retrait de son nom sur les listes électorales a empêché sa participation à la présidentielle du 24 février dernier, sera également débouté à Abuja au Nigéria. Devant la justice de la Cedeao, la demande d’annulation de la décision de radiation de son nom des listes électorales, n’a pas obtenu gain de cause.



En effet, dans son arrêt en date du 4 mars dernier, la Cedeao a déclaré que «l es demandes de M. Karim Meïssa Wade sont mal fondées et que l’État du Sénégal a agi conformément à la loi, en le radiant des listes électorales ».



À l’instar de Khalifa Sall, Karim Wade avait passé le cap des parrainages. Mais en publiant la liste définitive des candidats, le Conseil constitutionnel n’avait pas mentionné son nom. Le motif évoqué étant que le nom de Karim Wade ne figure pas sur les listes électorales.













Tribune