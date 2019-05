Sonacos: Modou Diagne Fada trouve un stock invendu d’huile raffinée d'une valeur de 12 milliards de F Cfa Un stock d’huile raffinée d'une valeur de 12 milliards de F Cfa dort à la Sonacos. C’est ce qu’a révélé le nouveau Directeur général de la société lors d’une visite à l’usine, hier.

« Si nous arrivons à écouler ce stock de 12 milliards de FCfa, cela permettra à la Sonacos de rembourser ses dettes avec 70% des ventes. Nous sommes en train de travailler avec nos services pour un plan de redressement », a déclaré Modou Diagne Fada.



L’ex-ministre de l’Environnement sous Me Wade soutient que malgré la vétusté des équipements et les faibles taux de rendement, la quantité du stock traduit l’importance de la production, invitant les Sénégalais à consommer local afin d’écouler le stock.

