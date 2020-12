Sonacos-SA : Macky Sall insiste sur sa préservation

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 21:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat a, en outre, insisté sur l’impératif de préserver l’outil industriel national, en particulier SONACOS-SA et les autres huiliers, qui contribuent fortement à la croissance et à la création d’emplois permanents et saisonniers sur le territoire national.



Le Chef de l’Etat demande, à cet effet, au Ministre des Finances et du Budget, de veiller à l’application effective de la surtaxe à l’exportation de l’arachide dans le but de maintenir les objectifs de collecte et de trituration de SONACOS-SA et des autres huiliers.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos