Sonatel ouvre Orange 5G Lab Dakar, le premier d’Afrique

Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel et Michaël Trabbia Directeur Exécutif Technologie et Innovation d’Orange inaugurent le premier Orange 5G Lab d’Afrique à Dakar en présence des autorités administratives et locales. L’écosystème numérique et les acteurs économiques sont attendus dans ce nouveau laboratoire pour tester et développer des produits et services sur le réseau 5G et donner vie aux usages de la 5G.



Orange 5G Lab Dakar est logé à l’Orange Digital Center de Dakar dans une salle de 108m² avec plusieurs univers pouvant servir d’espace de démonstration de services de réalité virtuelle et réalité augmentée, d’espace gaming ou de co-working. Vous trouverez dans cet espace des cas d’usages dédiés aux entreprises dans plusieurs domaines (e-Santé, smart port, smart édu, smart Agri) en partenariat avec les fournisseurs Huawei et Nokia, des démos en Co-Innovation avec l’écosystème et les startups : Caytu en partenariat avec l’Université Américaine au Sénégal (DAUST), Senvital en partenariat avec la médecine d’entreprise Sonatel.

Orange 5G Lab Dakar a pour objectif d’accompagner les acteurs du numérique et économiques à mieux appréhender les opportunités, la valeur et l’utilité de la 5G. Dans cet Orange 5G Lab Dakar, le premier ouvert sur le continent africain, ils pourront y tester leurs solutions et services actuels, réfléchir à de nouveaux usages tout en bénéficiant d’un écosystème pour co-innover et faire évoluer dès aujourd’hui leurs modèles d’affaires et leurs processus.



Selon Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel : « Le Sénégal est terre d’innovation technologique, Sonatel en est un acteur incontournable depuis des décennies. Avec cet Orange 5G Lab à Dakar, nous allons accompagner des entreprises du pays et de la région sur les usages de la 5G en leur fournissant un espace dédié pour tester et développer les applications et services de demain autour de la 5ème génération de réseau mobile. Au Sénégal, la 5G et ses diverses applications à inventer par les acteurs du numériques devraient aussi accélérer les ambitions de la stratégique numérique 2025 de l’Etat ».

« La 5G est un levier de compétitivité des entreprises et de développement des territoires. C’est la raison pour laquelle Orange est engagée dans une démarche de co-innovation autour de la 5G pour créer les usages de demain. L’ancrage territorial est clé dans le dispositif Orange 5G Lab, pour soutenir la transformation numérique des acteurs économiques, et aider chacun à tirer parti du potentiel de la 5G » a ajouté Michaël Trabbia, Directeur Exécutif Technologie et Innovation d’Orange.



Une offre de services et d’accompagnement pour les acteurs économiques



L’offre de services s’articule plus précisément autour d’un dispositif de découverte de la 5G et des usages qu’elle apporte au travers de démonstrations et d’animations. Avec également l’opportunité, pour les acteurs concernés, de tester leurs produits et services sous un environnement 5G en avance de phase sur notre réseau expérimental. Ils pourront s’appuyer sur les équipements 5G d’aujourd’hui et de demain (lunettes de réalité augmentée, casques en réalité virtuelle, routeurs, terminaux 5G, modules 5G).

Les entreprises bénéficieront du support des experts techniques, réseaux et produits d’Orange avec l’apport des synergies et des ressources complémentaires des Orange 5G Labs.

L’Orange 5G Lab de Dakar bénéficiera de l’expérience et des opportunités créées par l’écosystème Orange 5G Lab. Celui de Dakar est le 14ème à être inauguré et le 1er en Afrique. Il complète un dispositif présent également en Europe avec 10 en France et 1 en Roumanie, 1 en Belgique et 1 en Pologne. Orange y compte déjà plus de 1200 entreprises et collectivités passées par un Orange 5G Lab, dont 114 ont pu mettre en œuvre une expérimentation autour de leurs propres cas d’usage.



Opérateur de référence en Afrique de l’Ouest, Sonatel avait, avec le soutien de l’ARTP, procédé au premier test réel de la 5G avec Huawei à Dakar en novembre 2020 puis un 2ème test de la technologie 5G avec Nokia, à Saly, dans la région de Thiès en décembre 2021.



Sonatel poursuivra les initiatives afin que la 5G soit un levier essentiel dans la transformation de notre société et de notre économie, dans des domaines clés comme l’agriculture, l’amélioration de la santé publique, l’éducation de nos enfants, l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes dans l’acquisition de nouvelles compétences (Coding, Big Data, l’IA, etc.).Un engagement à construire un futur porteur de progrès avec les acteurs de l’écosystème numérique et à poursuivre cette forte contribution au développement du Sénégal.