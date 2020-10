Sonko affaiblit l’APR à Foundiougne: I‘ingénieur Ibrahima Niass Baye et ses mouvements, adhérent au Pastef Partagée sur Twitter et sur la page Facebook de Sonko, cette nouvelle de leur leader réchauffe le cœur de ses partisans. Ingénieur géologue de conception option BTP et responsable APR, Ibrahima Niass Baye et ses mouvements viennent de rejoindre le Pastef.

« J'ai eu le plaisir de recevoir monsieur Baye Niass, Ingénieur géologue de conception option BTP et responsable APR dans le département de Foundiougne, à la tête d'une forte délégation venue de Passy, pour officialiser sa décision, avec tous les mouvements de soutien à son action, de rejoindre notre combat en intégrant », s’est réjoui Ousmane Sonko.



Pourtant le leader du Pastef témoigne que Monsieur Niass s'était fortement opposé à eux dans le passé, notamment sur la question du fer de la Falémé.



Mais finalement, dit Sonko, il a constaté par lui-même, la véracité de leurs interpellations et pris la décision conséquente.



« Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Il y a de la place pour tout Sénégalais patriote et intègre dans nos rangs; quelles que soient ses anciennes couleurs. La vérité triomphera ! », a-t-il lancé.



