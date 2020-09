Sonko aux sinistrés de Keur Massar : "Nous ferons face à ces vampires qui sucent le sang du peuple"

Le leader de Pastef qui s’est rendu ce matin à Keur Massar pour échanger avec les victimes des inondations n’a pas mis de gants pour s’adresser à ceux qui nous dirigent. «Ce que nous avons trouvé ici nous a fendu le cœur. En tant qu'acteur politique, nous ne pouvons pas rester insensibles face à la situation que vivent les Sénégalais », a déclaré Ousmane Sonko.



A M.Sonko de lancer une pique à l’endroit du gouvernement : « Le régime est incapable de résoudre les besoins pressants des populations qui sont faciles à gérer. Les responsables de ce que vit le peuple actuellement sont dans leurs villas de luxe, leurs palais, loin des eaux usées et des conditions dramatiques. On ne peut pas diriger un pays en ignorant son peuple. Nous ferons face à ces vampires qui sucent le sang du peuple ».











