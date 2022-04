Sonko «blanchi » par le Peuple et «réhabilité» par la République (par Ousseynou Ly) Avril 2021, il essuyait tous les quolibets, les uns plus salaces que les autres. Terroriste, force occulte, ensuite rebelle, en somme on l’accusait de toutes les valeurs antirépublicaines.

Des tonnes de mensonges cousus à dessein et alimentant quotidiennement notre flux d’informations à travers une certaine presse sous le coude de l’exécutif avec un seul objectif : détruire l’homme Ousmane Sonko.



Que n’ont-ils pas dit ou fait pour que l’opinion et le peuple qui a fini de l’adopter le vouent aux gémonies ? Mais l’histoire en a décidé autrement car elle finit toujours de faire distinguer le vrai du faux et remet chacun à sa place.



En ce 4 avril 2022, après que les Ziguinchorois le choisirent comme leur édile un soir de 24 janvier 2022, le Président Sonko célèbre nos forces de défense et de sécurité à leur côté et rend hommage à nos vaillants jambar tombés dans les champs de l’honneur.



En se courbant devant le drapeau, symbole de ce qui nous identifie tous, il honore la République qui a son tour lui reconnaît sa citoyenneté et son amour pour la patrie.



Qu’il en soit ainsi en 2023 et que le 4 avril 2024, les honneurs lui soient transmis en tant que cinquième Président de la République du Sénégal.



