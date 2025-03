Sonko « contraint » de changer de numéro après une fuite massive : Un acte irresponsable qui interroge Un militant de Pastef, basé au Canada, a récemment divulgué le numéro personnel d’Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux, entraînant un véritable raz-de-marée d’appels et de messages. En l’espace de quelques heures, plus de 3 000 messages et des milliers d’appels ont inondé le téléphone du Premier ministre, le poussant à changer tous ses numéros et à devenir encore plus injoignable.



Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Mars 2025 à 21:21 | | 0 commentaire(s)|

Une atteinte grave à la vie privée Cet acte, jugé irrespectueux et irresponsable, a suscité une vague d’indignation parmi les partisans de Sonko, qui dénoncent un manque total de respect envers leur leader. Si l’on soutient un dirigeant, affirment-ils, cela implique aussi de protéger son intimité et son efficacité au travail. Or, en révélant son contact, ce militant a involontairement saboté sa capacité à communiquer efficacement avec son entourage direct.



Pire encore, ce dernier a menacé de divulguer le numéro du président Bassirou Diomaye Faye, une déclaration qui a renforcé les critiques et soulevé des inquiétudes quant aux dérives potentielles des réseaux sociaux.



Les réseaux sociaux appelés à prendre leurs responsabilités



Face à cette situation, de nombreux internautes réclament des sanctions strictes. Ils estiment que Facebook devrait fermer définitivement le compte de l’auteur de la fuite, afin de dissuader de tels comportements à l’avenir.



D’autres plaident pour une action plus large de la Commission des Données Personnelles (CDP), qui devrait renforcer sa coopération avec des plateformes comme Facebook, Instagram et TikTok pour mieux lutter contre la diffusion non autorisée de données personnelles.



Sonko, un Premier ministre injoignable ?



Avec ce changement de numéro, Ousmane Sonko devient encore plus difficile d’accès, ce qui pourrait compliquer la communication entre lui et certains cadres de son parti. Toutefois, ses proches assurent qu’il n’a plus de temps à consacrer aux appels et aux messages personnels, préférant se concentrer sur ses responsabilités gouvernementales.



Cet épisode rappelle l’importance de la discipline et de la responsabilité au sein d’un mouvement politique. Soutenir un leader ne signifie pas seulement crier son nom, mais aussi respecter son espace et sa capacité à travailler efficacement pour le pays.



Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook