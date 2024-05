« Sonko mooy Diomaye » acté à Kaffrine : Un couple donne à ses jumeaux les prénoms Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Le Grand Panel- Dans la localité de Boulel à Kaffrine, un couple a pris une décision qui a suscité l'attention sur les réseaux sociaux : ils ont choisi de nommer leurs bébés jumeaux d'après l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Le baptême des jumeaux a été l'occasion d'une célébration inhabituelle, attirant l'attention et suscitant la curiosité dans la région. La décision du couple de donner à leurs enfants des prénoms inspirés des personnalités politiques nationales a été largement commentée et partagée sur les réseaux sociaux.



Bien que le choix des prénoms politiques pour leurs jumeaux puisse sembler inhabituel pour certains, pour ce couple, c'était une façon de rendre hommage aux dirigeants du pays et de marquer un lien symbolique avec l'actualité politique du Sénégal.



Cette décision souligne également l'importance de la politique dans la vie quotidienne des Sénégalais, ainsi que l'influence des personnalités politiques sur la société. Le baptême des jumeaux "Ousmane Sonko" et "Diomaye" restera sans aucun doute un événement mémorable pour la famille et la communauté de Boulel, illustrant la diversité des traditions et des choix de noms au Sénégal.



